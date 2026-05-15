ईरान के खिलाफ चल रही थी खतरनाक साजिश, युद्ध के दौरान खुफिया तरिके से UAE गए थे नेतन्याहू? अब खुला राज



हालांकि रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि यह दौरा किस तारीख को हुआ था। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव 28 फरवरी को युद्ध में बदल गया था और करीब एक महीने बाद 8 अप्रैल को संघर्ष विराम लागू हुआ था। इससे पहले बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने भी दावा किया था कि नेतन्याहू ने युद्ध के दौरान गुप्त रूप से यूएई का दौरा किया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बरनिया और घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी भी चुपचाप यूएई पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।