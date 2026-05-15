RBL बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारत में अरबों डॉलर निवेश करेगा UAE, जानें PM मोदी के दौरे की 5 बड़ी बातें

PM Modi UAE Visit Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दौरा भले ही बेहद कम समय का रहा, लेकिन इसके नतीजे रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को कम समय का, लेकिन बड़े परिणाम वाला दौरा बताया है। पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (MBZ) के साथ व्यापक बातचीत कर भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया है।