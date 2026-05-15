The Burning Train: हैदराबाद-जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस में लगी आग, स्टेशन परिसर में मच गई अफरातफरी

हैदराबाद-जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस में लगी आग(फोटो- 'X'/@JaipurRailways)
Hyderabad Jaipur Special Express Fire Incident: हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद-जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस में आग लगने की जानकारी सामने आई है। यह आग तब लगी जब ट्रेन खुलने के लिए तैयार हो रही थी। घटना के बाद स्टेशन परिसर अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार किसी भी पैसेंजर के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस दो कोच में आग लगी, वहां कोई भी पैसेंजर या और कोई मौजूद नहीं था। यह घटना हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन की है।
आग लगने के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में डर का माहौल बन गया। लोग जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म से दूर हटने लगे। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति संभाली और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। मौके पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF), स्टेशन प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तेजी से पहुंचीं। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की तीन गाड़ियों को लगाया गया। काफी देर तक फायर कर्मियों ने मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि आग दूसरे डिब्बों तक नहीं फैल पाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने बताया कि, जिस समय आग लगी उस वक्त प्रभावित कोचों में यात्री मौजूद नहीं थे। इसी वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई से स्थिति ज्यादा बिगड़ने नहीं दी गई। फिलहाल आग लगने की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट जैसी आशंकाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रभावित कोचों का निरीक्षण किया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई।
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