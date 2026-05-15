पाकिस्तान में बैठकर चला रहा था आतंकी नेटवर्क! J&K पुलिस का बड़ा एक्शन, हिजबुल आतंकी की करोड़ों की संपत्ति जब्त

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हैदर कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक महत्वपूर्ण मोहरा है। उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जाकर हथियारों और गोला-बारूद चलाने की ट्रेनिंग ली थी। वह अब पाकिस्तान से बैठकर अपने संपर्कों के जरिए घाटी के युवाओं को गुमराह करने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशों में जुटा था। स्थानीय लोगों और गवाहों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। घाटी में इस कार्रवाई से उन लोगों में खौफ है जो विदेश में बैठकर भारत की अखंडता को चुनौती देने का सपना देख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे कई और 'हैंडलर्स' की लिस्ट तैयार है।