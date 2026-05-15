दिल्ली पुलिस ने पकड़ी नकली कपड़ों की ‘फैक्ट्री’, लेवाइस और ज़ारा जैसी नामी कंपनियों की 3400 जींस जब्त

Fake Branded Clothes Racke: देश की राजधानी में नकली सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पश्चिमी दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने एक ऐसे संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो नामी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के नाम पर घटिया क्वालिटी के कपड़े तैयार कर बाजारों में सप्लाई कर रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ब्रांडेड जींस, हजारों लेबल और मशीनें बरामद की हैं।