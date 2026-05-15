दिल्ली कांग्रेस की नई टीम तैयार: 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा, जानें किसे मिला कौन-सा जिला

नई सूची में कई नए चेहरों को जिला कांग्रेस कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई दिल्ली जिले की कमान मोहिंदर मंगला को दी गई है, जबकि रोहिणी से इंद्रजीत सिंह और किरारी से वरुण ढाका को डीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तिलक नगर में अमनदीप सिंह सूदन को जिम्मेदारी मिली है। वहीं, नजफगढ़ से राजेश यादव, महरौली से वीरेंद्र शर्मा और बदरपुर से हर्ष चौधरी को भी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आदर्श नगर जिले की जिम्मेदारी सिद्धार्थ राव को सौंपी है, जबकि चांदनी चौक से मोहम्मद उस्मान को डीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है। करावल नगर में मंगेश त्यागी और बाबरपुर में राज कुमार जैन को संगठन की कमान दी गई है। वहीं पटपड़गंज से विजेंद्र चौधरी, कृष्णा नगर से सुमित शर्मा और करोल बाग जिले से महेंद्र भास्कर को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।