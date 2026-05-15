Petrol Price Difference: हर शहर में अलग क्यों है पेट्रोल-डीजल की कीमत? कहीं सस्ता तो कहीं महंगा, जानें पीछे का कारण

Petrol Price Difference: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिसके बाद अलग-अलग शहरों के रेट में बड़ा फर्क साफ नजर आने लगा। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 108.74 रुपये तक पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये और चेन्नई में 103.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसे में फिर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ही देश में पेट्रोल-डीजल के दाम शहर बदलते ही इतने अलग क्यों हो जाते हैं।