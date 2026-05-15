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‘जब मैं आज सुबह उठा, तो PM मोदी ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया’, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा

Modi Government Fuel Hike: मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये और CNG की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। दिल्ली से मुंबई तक लोगों ने बढ़ती महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्चों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं।

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भारत

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Ashib Khan

May 15, 2026

Modi government fuel hike

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा (Photo-IANS)

Petrol Price Hike: मोदी सरकार ने शुक्रवार सुबह आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं CNG के दाम में भी 2 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94.77 से बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 87.67 रुपए से 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पिछले 48 घंटों में दूध से लेकर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर अब लोगों का गुस्सा फूट गया है।

लोगों ने क्या कहा? 

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद एक उपभोक्ता ने कहा कि आज सुबह जब मैं उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा सरप्राइज मिला। पता चला कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मेरी बाइक का पेट्रोल कल ही खत्म हो गया था, इसलिए अब मेरे पास पेट्रोल भरवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, उसे देखते हुए इसकी उम्मीद भी थी। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि गरीबों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी राहत देने का कोई रास्ता निकालेंगे।

एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है। आम आदमी के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है।

मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक ने कहा कि पेट्रोल पहले ही 103 रुपये का था, जो हमारे लिए काफी मुश्किल था। अब इसमें 3.13 रुपये और बढ़ गए हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दो बच्चे हैं और मुझे रोज काम पर जाने और परिवार को लेकर आने-जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अगर रोज 2 लीटर पेट्रोल भी इस्तेमाल करें तो महीने में 200 से 400 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। काम और परिवार की जरूरतों के लिए पेट्रोल जरूरी है, इसलिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन यह गलत है।

ग्राहक अमित उपाध्याय ने कहा कि लोगों को निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक हालात को भी ध्यान में रखना चाहिए। कहीं न कहीं हमारा देश भी हर दूसरे देश की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है। मुझे उम्मीद है कि बंगाल में राजनीतिक बदलाव और नई सरकार आने के बाद, जब यह स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, तब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि आम लोगों और जनता को लगातार परेशानियों का सामना न करना पड़े।

दिल्ली गेट के पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक ने कहा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ये चीजें दूसरे देशों से आती हैं, यहां पैदा नहीं होतीं। इसलिए सरकार जो भी कदम उठा रही है, वह देशहित में ही उठा रही है। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अगर सारा सामान बाहर से आ रहा है, तो वहां भी वह महंगा होगा और फिर यहां भी उसे महंगे दामों पर बेचना पड़ेगा।

एक अन्य उपभोक्ता ने कहा कि इसका असर निश्चित रूप से हमारे खर्चों पर पड़ेगा और महंगाई पहले से ही काफी ज्यादा है। बढ़ोतरी उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ेगा। सरकार ने इसे कुछ हद तक नियंत्रण में रखा है, लेकिन असर तो रहेगा ही।

एक अन्य ग्राहक ने कहा कि भारत सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है और अब ईंधन की कीमत बढ़ने से समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे गुजारा करेंगे। अब हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार को किसी स्तर पर इसे नियंत्रित करना चाहिए।

अमरिक सिंह भाटिया नाम के ग्राहक ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद दूसरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। परिवहन लागत बढ़ जाएगी। दुनिया में युद्ध चल रहा है, इसलिए वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं। यहां के लोग भी इसका असर झेल रहे हैं।

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India fuel prices

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Published on:

15 May 2026 12:27 pm

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