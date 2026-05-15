‘जब मैं आज सुबह उठा, तो PM मोदी ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया’, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद एक उपभोक्ता ने कहा कि आज सुबह जब मैं उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा सरप्राइज मिला। पता चला कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मेरी बाइक का पेट्रोल कल ही खत्म हो गया था, इसलिए अब मेरे पास पेट्रोल भरवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, उसे देखते हुए इसकी उम्मीद भी थी। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि गरीबों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी राहत देने का कोई रास्ता निकालेंगे।