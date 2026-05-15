‘गलती मोदी सरकार की, भुगतेगी जनता’, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर राहुल ने कहा- ₹3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली…

Petrol Diesel prices: देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सीएनजी के दाम में दो रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गलती मोदी सरकार ने की और जनता अंजाम भुगतेगी। उन्होंने कहा कि 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी।