Petrol Price Today: 1947 में 25 पैसे में बिकता था 1 लीटर पेट्रोल, आज 100 रुपये के पार, 79 वर्षों में कुछ यूं आई फ्यूल की महंगाई

Petrol Price History: साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय देश में पेट्रोल 25 से 27 पैसे प्रति लीटर में बिकता था। आज देश के कई शहरों में पेट्रोल के भाव 100 रुपये से ऊपर है। पेट्रोल की यह महंगाई आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डाल रही है। आज शुक्रवार को भी देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। साल 1947 के उस दौर में गाड़ियों की संख्या कम थी और तेल बाजार पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था। लेकिन समय बदला, अर्थव्यवस्था खुली और दुनिया के बाजार का असर भारत पर भी दिखने लगा।