Petrol-Diesel Price: दिल्ली-मुंबई-जयपुर समेत इन महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या हुई नई कीमत, चेक करें ताजा रेट

Petrol-Diesel Price: शुक्रवार सुबह आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढोतरी की है। दरअसल, यह फैसला ऐसे समय आया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कच्चे तेल की खपत कम करने की अपील की थी।