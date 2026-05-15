Petrol-Diesel Price: दिल्ली-मुंबई-जयपुर समेत इन महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या हुई नई कीमत, चेक करें ताजा रेट

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये का हुआ इजाफा (Photo-IANS)
Petrol-Diesel Price: शुक्रवार सुबह आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढोतरी की है। दरअसल, यह फैसला ऐसे समय आया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कच्चे तेल की खपत कम करने की अपील की थी।
नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 87.67 से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। बता दें कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स और वैट के कारण कीमतों में वृद्धि का असर अलग-अलग देखने को मिला।
कोलकाता में पेट्रोल 3.29 रुपये महंगा होकर 108.74 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 106.68 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई। चेन्नई में पेट्रोल 2.83 रुपये बढ़कर 103.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
वहीं यदि डीजल की बात करें तो कोलकाता में इसकी कीमत 95.13 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 93.14 रुपये और चेन्नई में 95.25 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल 3.16 रुपये महंगा हुआ है, जयपुर में अब पेट्रोल की कीमत 108.19 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल में 2.94 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 90.49 से बढ़कर 93.43 रुपये हो गई है।
|शहर
|पेट्रोल के पुराने दाम
|पेट्रोल के नए दाम
|पेट्रोल में बढ़ोतरी
|डीजल के पुराने दाम
|डीजल के नए दाम
|डीजल में बढ़तरी
|दिल्ली
|94.77 रुपये प्रति लीटर
|97.77 रुपये प्रति लीटर
|3 रुपये
|87.67 रुपये प्रति लीटर
|90.67 रुपये प्रति लीटर
|3 रुपये
|कोलकाता
|105.45 रुपये प्रति लीटर
|108.74 रुपये प्रति लीटर
|3.29 रुपये
|92.02 रुपये प्रति लीटर
|95.13 रुपये प्रति लीटर
|3.11 रुपये
|चेन्नई
|100.80 रुपये प्रति लीटर
|103.67 रुपये प्रति लीटर
|2.87 रुपये
|92.39 रुपये प्रति लीटर
|95.25 रुपये प्रति लीटर
|2.86 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये प्रति लीटर
|106.68 रुपये प्रति लीटर
|3.14 रुपये
|90.03 रुपये प्रति लीटर
|93.14 रुपये प्रति लीटर
|3.11 रुपये
|जयपुर
|105.03 रुपये प्रति लीटर
|108.19 रुपये प्रति लीटर
|3.16 रुपये
|90.49 रुपये प्रति लीटर
|93.43 रुपये प्रति लीटर
|2.94 रुपये
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