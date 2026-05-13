BYD Price Hike: करेंसी में उतार-चढ़ाव का कारों पर भी दिखा असर, बीवाईडी ने बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम

BYD Car Price Hike: चीनी कार कंपनी BYD की भारतीय इकाई बीवाईडी इंडिया ने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट का हवाला देते हुए गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। अगर आप इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दी फैसला लेना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। कंपनी 1 जुलाई 2026 से इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। बता दें कि भारतीय रुपये में लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार को भारतीय रुपया एक डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो 95.67 पर पहुंच गया। रुपये में इस गिरावट से आयात काफी महंगा हो गया है। बीवाईडी अपनी कई कारों को भारत में असेंबल करती है। हालांकि, कारों के काफी पार्ट्स बाहर से आयात किये जाते हैं।