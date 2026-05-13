Gold Investment: सिर्फ 10 रुपए में भी घर बैठे खरीद सकते हैं Digital Gold, जानें निवेश का पूरा तरीका और टैक्स नियम

इसी तरह सोना भी ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता है। ऑनलाइन खरीदे गए सोने को डिजिटल गोल्ड कहते हैं। इसे खरीदना बेहद आसान है, घर बैठे-बैठे इसे मोबाइल से खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसे सिर्फ 10 रुपये से भी खरीदा जा सकता है। आइए समझते हैं इसे कैसे खरीदा जाता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या डिडिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदला जा सकता है?