Silver Rate Today: क्या यह है चांदी खरीदने का सुनहरा मौका? गोल्ड पर PM मोदी की अपील के बाद सिल्वर में जबरदस्त उछाल

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने भी बाजार की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि मौजूदा मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल सोच-समझकर करें और एक साल तक सोना खरीदने से बचें। मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में शामिल है। अगर देश में कुछ समय के लिए गोल्ड की खरीदारी धीमी पड़ती है, तो इसका असर वैश्विक कीमतों पर भी पड़ सकता है। उनके मुताबिक, लोगों की जरूरत और बाजार के हालात के हिसाब से सोने में कुछ समय तक कमजोरी बनी रह सकती है।