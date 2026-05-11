Work From Home: IT सेक्टर के 58 लाख कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग, तेज धूप में घंटों ट्रैफिक में फंस रहते हैं लोग

Work From Home: क्या भारत में फिर से बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लौट सकता है? मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच अब यह सवाल तेजी से उठने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटी कर्मचारियों के संगठन ने सरकार से मांग की है कि कंपनियों को दोबारा वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जाए। आईटी कर्मचारियों के संगठन Nascent Information Technology Employees Senate यानी NITES ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कहा है कि देश के करीब 58 लाख आईटी और ITES कर्मचारियों के लिए जहां संभव हो, वहां वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। संगठन का कहना है कि इससे पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और लोगों को रोजाना घंटों के ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी।