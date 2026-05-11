11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Work From Home: IT सेक्टर के 58 लाख कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग, तेज धूप में घंटों ट्रैफिक में फंस रहते हैं लोग

Work From Home: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील के बाद आईटी कर्मचारियों के संगठन NITES ने सरकार से आईटी सेक्टर में WFH लागू करवाने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 11, 2026

Work From Home

आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम की मांग उठी है। (PC: AI)

Work From Home: क्या भारत में फिर से बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लौट सकता है? मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच अब यह सवाल तेजी से उठने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटी कर्मचारियों के संगठन ने सरकार से मांग की है कि कंपनियों को दोबारा वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जाए। आईटी कर्मचारियों के संगठन Nascent Information Technology Employees Senate यानी NITES ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कहा है कि देश के करीब 58 लाख आईटी और ITES कर्मचारियों के लिए जहां संभव हो, वहां वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। संगठन का कहना है कि इससे पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और लोगों को रोजाना घंटों के ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी।

WFH से प्रोडक्टिविटी पर नहीं पड़ता खास असर

NITES ने अपने पत्र में साफ कहा कि कोविड महामारी के दौरान आईटी सेक्टर ने साबित कर दिया था कि घर से काम करते हुए भी कंपनियों का कामकाज बिना किसी बड़े नुकसान के चलता रह सकता है। संगठन के मुताबिक, उस दौर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम की मदद से प्रोडक्टिविटी पर खास असर नहीं पड़ा था।

पीएम मोदी ने की है अपील

दरअसल, रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा वैश्विक हालात और वेस्ट एशिया में जारी तनाव की वजह से भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में देश को बचत और संयम की जरूरत है। पीएम ने सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात भी कही थी।

मेट्रो सिटीज में कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं लोग

आईटी कर्मचारी संगठन ने इसी बयान का हवाला देते हुए सरकार से कहा है कि लाखों कर्मचारियों को हर दिन ऑफिस बुलाना तब सही नहीं लगता, जब डिजिटल विकल्प पहले से मौजूद हैं। खासकर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में लोग रोज कई घंटे ट्रैफिक में फंसते हैं। इससे न सिर्फ ईंधन ज्यादा खर्च होता है, बल्कि प्रदूषण और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव बढ़ता है।

ईंधन बचाने में मिलेगी मदद

संगठन का कहना है कि अगर कुछ समय के लिए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाता है, तो इससे देश को काफी मात्रा में ईंधन बचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। कोविड के बाद कई कंपनियों ने कर्मचारियों को दोबारा ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया था। कुछ कंपनियां हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही हैं, जबकि कई बड़ी कंपनियां फुल टाइम ऑफिस मोड में लौट चुकी हैं। लेकिन अब वैश्विक संकट और महंगे तेल ने फिर से वर्क फ्रॉम होम की बहस को हवा दे दी है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: PM मोदी ने की सोना न खरीदने की अपील और आज गिर गए गोल्ड के रेट, चांदी भी टूटी, जानिए भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 03:13 pm

Hindi News / Business / Work From Home: IT सेक्टर के 58 लाख कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग, तेज धूप में घंटों ट्रैफिक में फंस रहते हैं लोग

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

PM Modi ने क्यों की 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील? जानिए कैसे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा गोल्ड

PM Modi Gold Appeal
कारोबार

Gold Silver Price Today: PM मोदी ने की सोना न खरीदने की अपील और आज गिर गए गोल्ड के रेट, चांदी भी टूटी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Jewellery Stocks Crash: PM मोदी की एक अपील और लड़खड़ाकर गिर गए टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स समेत इन जूलरी कंपनियों के शेयर

Jewellery Stocks Crash
कारोबार

Share Market Crash: गोल्ड और पेट्रोल-डीजल पर PM मोदी की अपील के बाद मार्केट हुआ क्रैश, सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन, टूट गए ये शेयर

stock market crash
कारोबार

सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने होर्मुज संकट का निकाला तोड़, रोज 70 लाख बैरल तेल सप्लाई कर मुनाफा 25% बढ़ाया

Saudi Aramco oil facility and East-West pipeline operations amid Hormuz Strait crisis and rising global oil exports.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.