Gold Silver Price Today: PM मोदी ने की सोना न खरीदने की अपील और आज गिर गए गोल्ड के रेट, चांदी भी टूटी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का भाव 972 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,558 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर मिडिल ईस्ट संकट का हल निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच बातचीत से हालात सुधर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से सोना न खरीदने की अपील भी की है।