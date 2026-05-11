Why Share Market Fall Today: शेयर बाजार में भारी मंदी, सेंसेक्स 1300 अंक गिरकर बंद, बाजार में आज की गिरावट के हैं ये 5 बड़े कारण

कुछ जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील का भी बाजार पर असर पड़ा है। वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीजों का सीमित इस्तेमाल करने और एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है कि बाजार पर ईरान संकट से ज्यादा असर पीएम मोदी की इस अपील का पड़ा है। उनके मुताबिक, जब सरकार लोगों से खर्च कम करने, विदेशी यात्राएं टालने और ईंधन बचाने की बात करती है तो इसका असर आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है।