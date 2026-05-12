12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Top Gainers and Losers: रियल एस्टेट, IT, ईवी और ज्वेलरी शेयर टूटे, उधर इन कंपनियों के स्टॉक्स में आज आ गई तेजी

Top Gainers and Losers: भारतीय शेयर बाजार आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में आज अधिक दबाव देखने को मिला।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 12, 2026

Top Gainers and Losers

आईटी शेयरों में आज गिरावट आई है। (PC: AI)

Top Gainers and Losers: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी बिकवाली हुई। निवेशकों को डर सता रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रही, तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं, ईरान युद्ध को खत्म करने को लेकर चल रही कमजोर बातचीत ने भी बाजार का मूड खराब कर दिया है। टेक शेयरों में दोबारा भारी बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे बाजार पर दबाव और बढ़ गया। इन सब वजहों से सेंसेक्स और निफ्टी पिछले दो महीनों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट तक पहुंच गए और कई अहम स्तर टूट गए।

बाजार पर मंदड़ियों का दबदबा

लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार पर मंदड़ियों का दबदबा बना रहा। निफ्टी 50 करीब 1.83 फीसदी टूटकर 24,000 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया और 23,379 पर बंद हुआ। यह पिछले एक महीने से ज्यादा समय की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट रही। वहीं, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स भी करीब 2 फीसदी लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

स्मॉल और मिडकैप शेयरों में ज्यादा दबाव

स्मॉल और मिडकैप शेयरों में तो और भी ज्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 3.12 फीसदी टूट गया, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 में 2.51 फीसदी की तेज गिरावट दर्ज हुई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में रही, जो 4 फीसदी टूट गया। इसके बाद निफ्टी आईटी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में क्रमशः 3.75 फीसदी और 3.59 फीसदी की गिरावट आई।

NSE के इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा गिरावट

NSE के इन शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी

टेक, ईवी और ज्वेलरी शेयर टूटे

बाजार में बिकवाली का दबाव लगभग हर सेक्टर में देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा मार टेक, ईवी, ज्वेलरी और रियल एस्टेट शेयरों पर पड़ी। बड़े और मझोले आईटी शेयरों में बिकवाली तब और तेज हो गई, जब ओपनएआई ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश वाली नई कंपनी लॉन्च करने का ऐलान किया। इस कंपनी का मकसद संस्थानों को एआई सॉल्यूशंस बनाने और लागू करने में मदद करना है। इस खबर के बाद निवेशकों ने कई टेक शेयरों में मुनाफावसूली शुरू कर दी।

सोनाटा सॉफ्टवेयर 9% टूटा

सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर करीब 9 फीसदी टूट गया। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 6.5 फीसदी, बिरलासॉफ्ट में 6.4 फीसदी और फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में 4.55 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। बड़े आईटी शेयरों की बात करें तो टेक महिंद्रा, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस के शेयर 3.1 फीसदी से 4.4 फीसदी तक टूट गए।

ईवी शेयरों में भी आई गिरावट

हाल के दिनों में तेजी दिखा रहे ईवी शेयरों में भी जोरदार गिरावट आई। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 7.3 फीसदी टूट गया। वहीं, Ola Electric Mobility में 5 फीसदी और Ather Energy के शेयर में 4.6 फीसदी की कमजोरी दर्ज हुई।

ज्वेलरी और रियल्टी शेयरों में भी दबाव

ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली जारी रही। कल्याण ज्वैलर्स का शेयर 6 फीसदी टूटकर 361.80 रुपये पर आ गया। वहीं, टाइटन कंपनी में 3.5 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

रियल एस्टेट भी टूटा

रियल एस्टेट सेक्टर का हाल भी खराब रहा। अनंत राज, लोढ़ा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जैसे शेयर 4 फीसदी से ज्यादा टूटकर बंद हुए।

खाद और तेल कंपनियों में दिखी मजबूती

पूरे बाजार में भारी गिरावट के बावजूद कुछ शेयरों ने मजबूती दिखाई। Oil India के शेयर में 7.7 फीसदी और ONGC में 4.8 फीसदी की तेजी आई। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा कि सरकार की तरफ से कच्चे तेल और गैस उत्पादन पर रॉयल्टी में कटौती दोनों कंपनियों के लिए बड़ा सकारात्मक कदम है। इसी वजह से निवेशकों की खरीदारी बढ़ी। वहीं, परादीप फॉस्फेट्स का शेयर 4.4 फीसदी चढ़कर 127.6 रुपये पर बंद हुआ। इसके अलावा बायोकॉन, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एंथम बायोसाइंसेज जैसे शेयर 2 फीसदी से ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए।

ये भी पढ़ें

Share Market: सेंसेक्स 1450 अंक गिरा, IT सेक्टर बेहाल, लेकिन इन दो शेयरों ने कर दिया कमाल
कारोबार
TCS Infosys Wipro share fall

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 06:21 pm

Hindi News / Business / Top Gainers and Losers: रियल एस्टेट, IT, ईवी और ज्वेलरी शेयर टूटे, उधर इन कंपनियों के स्टॉक्स में आज आ गई तेजी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Jewellery Rules: घर में कितना सोना रखना लीगल है? जानिए क्या है नियम

Gold Holding Limit
कारोबार

Share Market: सेंसेक्स 1450 अंक गिरा, IT सेक्टर बेहाल, लेकिन इन दो शेयरों ने कर दिया कमाल

TCS Infosys Wipro share fall
कारोबार

PM Modi Gold Appeal: भारत के इतिहास में 4 बार पहले भी जनता से सोना न खरीदने को कहा गया था, जानिए कब क्या आया था संकट

PM Modi Gold Appeal
कारोबार

Energy Security: भारत में बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का उत्पादन, मोदी सरकार ने कंपनियों के लिए आसान किए नियम

Jodhpur fuel crisis, HPCL petrol pump shortage, petrol diesel shortage India, fuel crisis Rajasthan, जोधपुर पेट्रोल संकट, HPCL पंप समस्या, पेट्रोल डीजल की कमी, ईंधन संकट राजस्थान, पेट्रोल पंप ड्राई खबर, Fuel Crisis
कारोबार

Gold Rate Today on 12th May: सोना-चांदी की हाजिर कीमतों में दिखी मामूली तेजी, जानिए 24 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.