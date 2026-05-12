Top Gainers and Losers: रियल एस्टेट, IT, ईवी और ज्वेलरी शेयर टूटे, उधर इन कंपनियों के स्टॉक्स में आज आ गई तेजी

Top Gainers and Losers: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी बिकवाली हुई। निवेशकों को डर सता रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रही, तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं, ईरान युद्ध को खत्म करने को लेकर चल रही कमजोर बातचीत ने भी बाजार का मूड खराब कर दिया है। टेक शेयरों में दोबारा भारी बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे बाजार पर दबाव और बढ़ गया। इन सब वजहों से सेंसेक्स और निफ्टी पिछले दो महीनों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट तक पहुंच गए और कई अहम स्तर टूट गए।