Gold Rate Today: गोल्ड की कीमत में गिरावट, चांदी में जबरदस्त मंदी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट सोने के भाव

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। शुरुआती कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोपहर आते-आते गिरावट आ गई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार दोपहर सोने का भाव 604 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,059 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी भारी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स पर इस समय चांदी का भाव 4,511 रुपये की गिरावट के साथ 2,73,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।