LPG सिलेंडर पर सब्सिडी चाहिए तो तुरंत कर लें यह काम वरना नहीं आएगा पैसा

मिडिल ईस्ट मे चल रहे तनाव के बाद से देश में घरेलू और कॉमर्शियल दोनों ही प्रकार के LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में तेल कंपनियों का यह मैसेज आने वाले समय में कई परिवारों पर महंगी गैस का बोझ और बड़ा सकता है। हालांकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार है और इसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में 1.14 करोड़ बुकिंग के मुकाबले 1.26 करोड़ सिलेंडरों को घरों तक पहुंचाया गया है।