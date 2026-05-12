Share Market में गिरावट के बावजूद मिडकैप-स्मॉलकैप में बंपर इनफ्लो, बदल रहा निवेश का तरीका

मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद से ही बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है लेकिन फिर भी SMID इंडेक्स में मजबूती बनी हुई है। HDFC AMC के MD और CEO नवनीत मुनोत कहते हैं कि मिड और स्मॉलकैप फंड्स में यह मजबूती इसलिए आई क्योंकि ज्यादातर निवेशक SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक निवेशक बाजार में होने वाली छोटी मोटी हलचल पर ध्यान देने के बाजाय अब लंबे समय तक निवेश के इरादे से बाजार में कदम रख रहे हैं।