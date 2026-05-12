Share Market: सेंसेक्स में 600 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी लुढ़का, इन शेयरों में दिख रही भारी बिकवाली

बाजार में इस गिरावट के दौर की सबस बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बने रहना है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी तेल का आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से होने वाली महंगाई का सीधा असर आर्थिक विकास और कंपनियों की कमाई पर पड़ता है।