Gold Silver Price Today: सेफ हैवन डिमांड बढ़ने से सोने में आई तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए क्या हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 0.25 फीसदी या 383 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,046 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते सोने में यह तेजी देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट संकट का कोई समाधान नहीं निकलने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है।