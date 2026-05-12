सिर्फ 4 दिन में ही 2800 पॉइंट टूट गया सेंसेक्स, निवेशकों को 11 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए इस बिकवाली के 5 बड़े कारण

Share Market में इन दिनों माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है और हर छोटी तेजी के बाद बाजार में बिकवाली हावी हो जा रही है। मंगलवार को भी यही तस्वीर देखने को मिली है। सिर्फ चार दिनों में निवेशकों की करीब 11 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति साफ हो गई है। बीएसई सेंसेक्स आज कारोबार के दौरान 849 अंक टूटकर 75,164 तक पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 भी करीब 1 फीसदी फिसलकर 23,614 के स्तर तक आ गया। बीते चार कारोबारी दिनों में सेंसेक्स करीब 2800 अंक यानी 3 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है।