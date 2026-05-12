PM Modi Gold Appeal: भारत के इतिहास में 4 बार पहले भी जनता से सोना न खरीदने को कहा गया था, जानिए कब क्या आया था संकट

भारत की आर्थिक कहानी का शायद सबसे मुश्किल अध्याय 1991 का माना जाता है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तेल और जरूरी सामान आयात करने तक के पैसे नहीं थे। तब भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के पास रखा सोना गिरवी रखने का फैसला लिया। पहले 20 टन सोने के बदले करीब 200 मिलियन डॉलर जुटाए गए। इसके बाद 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया। उसी पैसे से भारत ने तत्काल भुगतान किए और आर्थिक दिवालियापन से बच पाया। आज भी उस दौर को भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट माना जाता है।