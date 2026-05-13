CIBIL Score: EMI बाउंस हुई है? बुरी तरह गिर सकता है आपका क्रेडिट स्कोर, इस तरह होगी रिकवरी

Credit Score Recovery Tips: आज के समय में लोन लेना आसान हो गया है, लेकिन उसे चुकाने की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। अगर किसी महीने आपकी EMI बाउंस हो जाए, तो यह सिर्फ एक बैंकिंग गलती नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा क्रेडिट इवेंट है जो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर नेगेटिव इंपेक्ट डालता है। कर्ज लेने वालों को पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी भी दूसरे तरह के कर्ज को मैनेज करते समय इस असर को समझना होगा। Zaggle के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राज पी नारायणम कहते हैं कि एक बार EMI बाउंस होने पर क्रेडिट स्कोर 50 से 100 अंक तक गिर सकता है और यह निशान तीन साल तक क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज रहता है।