Credit Card में सामने आ रहे फ्रॉड के मामले, अकाउंट से उड़े 3.4 लाख, बचना है तो इन 6 बातों का हमेशा रखें ध्यान

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यक्ति ने फेसबुक पर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का एक फर्जी विज्ञापन देखा था। व्यक्ति ने इस विज्ञापन को सही मानकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद एक ठग ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को कॉल किया और एक ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लिया। इस ऐप के जरिए ठग ने व्यक्ति के दूसरे दो क्रेडिट कार्ड तक पहुंच बना ली। ठग ने व्यक्ति के एक कार्ड से 1.95 लाख रुपये और दूसरे से 1.49 लाख रुपये निकाल लिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।