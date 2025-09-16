Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Credit Card में सामने आ रहे फ्रॉड के मामले, अकाउंट से उड़े 3.4 लाख, बचना है तो इन 6 बातों का हमेशा रखें ध्यान

Credit Card Fraud: पैसों से जुड़े सारे काम हमेशा आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही करने चाहिए। सोशल मीडिया पर मौजूद लिंक से शॉपिंग करने से बचना चाहिए। क्लिक करने से पहले लिंक का यूआरएल जरूर चेक कर लेना चाहिए।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 16, 2025

Credit Card Fraud
क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। (PC: Freepik)

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल काफी बढ़ गया है। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपके पास बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड लेने के काफी ऑफर्स आए होंगे। आकर्षक ऑफर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर डिस्काउंट्स के चलते बड़ी संख्या में युवाओं के पास आज क्रेडिट कार्ड हैं। हालांकि, कई बार क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड के मामले भी सामने आ जाते हैं। हाल ही में गुरुग्राम में एक 42 वर्ष का व्यक्ति ऐसे फ्रॉड का शिकार हुआ है। इस फ्रॉड में उससे 3.4 लाख रुपये ठग लिये गए।

इस तरह हुआ फ्रॉड

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यक्ति ने फेसबुक पर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का एक फर्जी विज्ञापन देखा था। व्यक्ति ने इस विज्ञापन को सही मानकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद एक ठग ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को कॉल किया और एक ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लिया। इस ऐप के जरिए ठग ने व्यक्ति के दूसरे दो क्रेडिट कार्ड तक पहुंच बना ली। ठग ने व्यक्ति के एक कार्ड से 1.95 लाख रुपये और दूसरे से 1.49 लाख रुपये निकाल लिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  1. लिंक का यूआरएल देखें

साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया, 'पहली बात तो सोशल मीडिया पर मौजूद किसी ऑफर से जुड़े लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लिक कर भी रहे हैं, तो लिंक के यूआरएल की जांच जरूर करें। लिंक आधिकारिक वेबसाइट का होना चाहिए। फर्जी लिंक मिले-जुले नाम वाले यूआरएल से बने होते हैं।'


  1. संदिग्ध विज्ञापनों को पहचानें

सांखला ने बताया कि ऐसे विज्ञापनों पर कभी क्लिक न करें, जो संदिग्ध लगे और बड़े-बड़े वादे करे। जैसे- फ्री कार्ड, कोई चार्ज नहीं, भारी भरकम डिस्काउंट आदि। याद रखें कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है।


  1. जानकारी को क्रॉस-वेरिफाई करें

हमेशा जानकारी को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से वेरिफाई करें। जैसे कि ऊपर के मामले में अगर पीड़ित ने अमेरिकन एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी क्रॉस-वेरिफाई की होती, तो इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता था।


  1. अनजान ऐप डाउनलोड न करें

किसी फॉर्म को भरने के लिए कोई ऐप डाउनलोड न करें। सभी बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के अपने आधिकारिक ऐप होते हैं। बैंक या एनबीएफसी का आधिकारिक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना सही है। लेकिन किसी प्रतिनिधि द्वारा बताए गए ऐप को कभी डाउनलोड न करें। साथ ही कोई भी ऐप हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए।


  1. गैलरी का एक्सेस न दें

कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय उसे फोन गैलरी या फोन रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की अनुमति न दें।


  1. अनजान वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड सेव न करें

पहले तो किसी अनजान वेबसाइट पर पेमेंट करना ही नहीं चाहिए। कोई ऐसी वेबसाइट है, जो लोकल स्तर पर हो या कम पॉपुलर हो, तो वहां अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करने से बचें।

Published on:

16 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Business / Credit Card में सामने आ रहे फ्रॉड के मामले, अकाउंट से उड़े 3.4 लाख, बचना है तो इन 6 बातों का हमेशा रखें ध्यान

