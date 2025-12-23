Air India और Indigo में इलाके की जंग! जानिए 10 बड़े रूट्स पर किसका है दबदबा

कुछ रूट्स पर इंडिगो अभी भी मजबूत है। मुंबई-बेंगलुरु पर इंडिगो की 98 फ्लाइट्स और एयर इंडिया की 84 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली में इंडिगो की 77 और एयर इंडिया की 70 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली में भी इंडिगो 70 फ्लाइट्स के साथ एयर इंडिया से आगे ​है, जिसकी कुल 63 फ्लाइट्स हैं। बेंगलुरु-हैदराबाद-बेंगलुरु पर भी इंडिगो की 92 फ्लाइट्स के साथ बढ़त है, जहां एयर इंडिया नहीं उड़ता और एयर इंडिया एक्सप्रेस 45 फ्लाइट्स संचालित करता है। दिल्ली-पुणे पर इंडिगो 61 फ्लाइट्स के साथ आगे दिखता है, लेकिन एयर इंडिया 54 और एक्सप्रेस 20 फ्लाइट्स मिलाकर, ग्रुप को 74 फ्लाइट्स की बढ़त दिलाते हैं। दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली लगभग बराबरी पर है। यहां इंडिगो की 63 और एयर इंडिया की 64 फ्लाइट्स हैं।