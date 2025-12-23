23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Air India और Indigo में इलाके की जंग! जानिए 10 बड़े रूट्स पर किसका है दबदबा

एयर इंडिया और विस्तारा मर्जर के बाद देश के सबसे व्यस्त हवाई रूट्स पर Air India और IndiGo के बीच टक्कर तेज हो गई है। दिल्ली–मुंबई समेत देश के 10 टॉप रूट्स पर लीडरशिप बदल रही है। आइए जानते हैं कि कौन है आगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 23, 2025

AIR INDIA vs IndiGo

एक साल में एयर इंडिया ने टॉप रूट्स पर अपनी जगह और मजबूत कर ली है। (PC: Pexels)

Air India vs Indigo: पिछले साल नवंबर में विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर होने से एविएशन बाजार में हवाई रूट्स पर लीडरशिप बदल गई। मर्जर से पहले जब जेट एयरवेज बंद हो गया था, तब विस्तारा ने तेजी से विस्तार किया था। कुछ रूट्स पर वह एयर इंडिया के बराबर पहुंच गया था। वहीं, तब तक इंडिगो पहले ही जेट एयरवेज की जगह ले चुका था। लेकिन पिछले साल के मर्जर के बाद स्थिति अचानक बदल गई और एयर इंडिया ने दिल्ली-मुंबई-दिल्ली और दिल्ली-बेंगलुरु-दिल्ली जैसे देश के दो सबसे बड़े रूट्स पर नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली।

एक साल के भीतर एयर इंडिया ने अपनी पकड़ और मजबूत की है और अब वह देश के टॉप-10 रूट्स पर इंडिगो को कड़ी टक्कर दे रहा है। यही वजह है कि इंडिगो ने हाल की फ्लाइट कटौती के दौरान किसी भी बड़े मेट्रो रूट को नहीं निकाला। साथ ही बिजनेस यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ‘स्ट्रेच’ नाम से बिजनेस-क्लास केबिन शुरू करके अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी है।

टॉप रूट्स पर Air India की बढ़ती पकड़

एक साल में एयर इंडिया ने टॉप रूट्स पर अपनी जगह और मजबूत कर ली है। दिल्ली-मुंबई सेक्टर में साप्ताहिक आधार पर एयर इंडिया 205 फ्लाइट्स संचालित कर रहा है, जबकि इंडिगो की 140 फ्लाइट्स हैं। Cirium के अनुसार Air India Express की 15 साप्ताहिक फ्लाइट्स से एयर इंडिया ग्रुप को बढ़त मिलती है। दिल्ली-बेंगलुरु पर भी एयर इंडिया ग्रुप 159 साप्ताहिक फ्लाइट्स के साथ इंडिगो से आगे है, जिसकी कुल फ्लाइट्स 105 ही हैं। दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली पर भी एयर इंडिया ने बढ़त बना ली है। टॉप-4 में यह उसकी तीसरी जीत है।

कहां इंडिगो आगे, कहां बराबरी पर

कुछ रूट्स पर इंडिगो अभी भी मजबूत है। मुंबई-बेंगलुरु पर इंडिगो की 98 फ्लाइट्स और एयर इंडिया की 84 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली में इंडिगो की 77 और एयर इंडिया की 70 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली में भी इंडिगो 70 फ्लाइट्स के साथ एयर इंडिया से आगे ​है, जिसकी कुल 63 फ्लाइट्स हैं। बेंगलुरु-हैदराबाद-बेंगलुरु पर भी इंडिगो की 92 फ्लाइट्स के साथ बढ़त है, जहां एयर इंडिया नहीं उड़ता और एयर इंडिया एक्सप्रेस 45 फ्लाइट्स संचालित करता है। दिल्ली-पुणे पर इंडिगो 61 फ्लाइट्स के साथ आगे दिखता है, लेकिन एयर इंडिया 54 और एक्सप्रेस 20 फ्लाइट्स मिलाकर, ग्रुप को 74 फ्लाइट्स की बढ़त दिलाते हैं। दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली लगभग बराबरी पर है। यहां इंडिगो की 63 और एयर इंडिया की 64 फ्लाइट्स हैं।

मर्जर के बाद एयर इंडिया ने हाई-डिमांड मेट्रो रूट्स जैसे दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु, मुंबई-बेंगलुरु और दिल्ली-हैदराबाद पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, जबकि बेंगलुरु-हैदराबाद से पूरी तरह बाहर निकल कर कुछ फ्लाइट्स एक्सप्रेस को ट्रांसफर की हैं। उधर इंडिगो ने मेट्रो रूट्स खाली नहीं किए और बिजनेस-क्लास ‘Stretch’ नामक केबिन के साथ कॉरपोरेट ट्रैफिक साध रहा है।

ये भी पढ़ें

UK Immigration 2025: वर्क वीजा हुआ महंगा, स्टूडेंट्स पर बढ़ा दबाव, जानिए पूरी डिटेल
कारोबार
UK immigration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 03:30 pm

Hindi News / Business / Air India और Indigo में इलाके की जंग! जानिए 10 बड़े रूट्स पर किसका है दबदबा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

सोने की बढ़ती कीमतों से Gold Loan देने वाले बैंकों पर मंडराया यह खतरा, RBI को हो रही टेंशन

Gold loan rules
कारोबार

1 करोड़ का घर खरीदना है? होम लोन चुकाने के बाद भी होंगे 7 करोड़, ये ट्रिक नहीं प्लानिंग है

कारोबार

Sthree Suraksha Scheme: बेरोजगार महिलाओं को मिलेगी 1000 रुपये महीने पेंशन, शुरू हुए आवेदन, जानिए कैसे करें अप्लाई

Sthree Suraksha Scheme
कारोबार

चीन और यूरोप के बीच Tariff War भारत के लिए कैसे है मौका, समझिए पूरा गणित

China EU Tariff War
कारोबार

हर महीने 5,100 रुपये महंगा हो रहा है सोना! क्या अगली दिवाली तक 2 लाख तक जाएगा?

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.