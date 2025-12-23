Air India और Indigo में इलाके की जंग! जानिए 10 बड़े रूट्स पर किसका है दबदबा

एक साल में एयर इंडिया ने टॉप रूट्स पर अपनी जगह और मजबूत कर ली है। (PC: Pexels)
Air India vs Indigo: पिछले साल नवंबर में विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर होने से एविएशन बाजार में हवाई रूट्स पर लीडरशिप बदल गई। मर्जर से पहले जब जेट एयरवेज बंद हो गया था, तब विस्तारा ने तेजी से विस्तार किया था। कुछ रूट्स पर वह एयर इंडिया के बराबर पहुंच गया था। वहीं, तब तक इंडिगो पहले ही जेट एयरवेज की जगह ले चुका था। लेकिन पिछले साल के मर्जर के बाद स्थिति अचानक बदल गई और एयर इंडिया ने दिल्ली-मुंबई-दिल्ली और दिल्ली-बेंगलुरु-दिल्ली जैसे देश के दो सबसे बड़े रूट्स पर नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली।
एक साल के भीतर एयर इंडिया ने अपनी पकड़ और मजबूत की है और अब वह देश के टॉप-10 रूट्स पर इंडिगो को कड़ी टक्कर दे रहा है। यही वजह है कि इंडिगो ने हाल की फ्लाइट कटौती के दौरान किसी भी बड़े मेट्रो रूट को नहीं निकाला। साथ ही बिजनेस यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ‘स्ट्रेच’ नाम से बिजनेस-क्लास केबिन शुरू करके अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी है।
एक साल में एयर इंडिया ने टॉप रूट्स पर अपनी जगह और मजबूत कर ली है। दिल्ली-मुंबई सेक्टर में साप्ताहिक आधार पर एयर इंडिया 205 फ्लाइट्स संचालित कर रहा है, जबकि इंडिगो की 140 फ्लाइट्स हैं। Cirium के अनुसार Air India Express की 15 साप्ताहिक फ्लाइट्स से एयर इंडिया ग्रुप को बढ़त मिलती है। दिल्ली-बेंगलुरु पर भी एयर इंडिया ग्रुप 159 साप्ताहिक फ्लाइट्स के साथ इंडिगो से आगे है, जिसकी कुल फ्लाइट्स 105 ही हैं। दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली पर भी एयर इंडिया ने बढ़त बना ली है। टॉप-4 में यह उसकी तीसरी जीत है।
कुछ रूट्स पर इंडिगो अभी भी मजबूत है। मुंबई-बेंगलुरु पर इंडिगो की 98 फ्लाइट्स और एयर इंडिया की 84 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली में इंडिगो की 77 और एयर इंडिया की 70 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली में भी इंडिगो 70 फ्लाइट्स के साथ एयर इंडिया से आगे है, जिसकी कुल 63 फ्लाइट्स हैं। बेंगलुरु-हैदराबाद-बेंगलुरु पर भी इंडिगो की 92 फ्लाइट्स के साथ बढ़त है, जहां एयर इंडिया नहीं उड़ता और एयर इंडिया एक्सप्रेस 45 फ्लाइट्स संचालित करता है। दिल्ली-पुणे पर इंडिगो 61 फ्लाइट्स के साथ आगे दिखता है, लेकिन एयर इंडिया 54 और एक्सप्रेस 20 फ्लाइट्स मिलाकर, ग्रुप को 74 फ्लाइट्स की बढ़त दिलाते हैं। दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली लगभग बराबरी पर है। यहां इंडिगो की 63 और एयर इंडिया की 64 फ्लाइट्स हैं।
मर्जर के बाद एयर इंडिया ने हाई-डिमांड मेट्रो रूट्स जैसे दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु, मुंबई-बेंगलुरु और दिल्ली-हैदराबाद पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, जबकि बेंगलुरु-हैदराबाद से पूरी तरह बाहर निकल कर कुछ फ्लाइट्स एक्सप्रेस को ट्रांसफर की हैं। उधर इंडिगो ने मेट्रो रूट्स खाली नहीं किए और बिजनेस-क्लास ‘Stretch’ नामक केबिन के साथ कॉरपोरेट ट्रैफिक साध रहा है।
