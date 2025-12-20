20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

UK Immigration 2025: वर्क वीजा हुआ महंगा, स्टूडेंट्स पर बढ़ा दबाव, जानिए पूरी डिटेल

ब्रिटेन सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह रीसेट कर दिया है। नई नीति के तहत नौकरी, पढ़ाई और सेटलमेंट - तीनों में सख्ती बढ़ाई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 20, 2025

UK immigration

इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रास्ते और कठिन हो गए हैं। (PC: Freepik)

UK Immigration 2025: 2025 में ब्रिटेन की इमिग्रेशन नीति में बड़ा और निर्णायक बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री Keir Starmer की सरकार ने इसे इमिग्रेशन सिस्टम का “पूरा रीसेट” बताया है। मई 2025 में जारी एक अहम व्हाइट पेपर के जरिए सरकार ने साफ कर दिया कि अब ब्रिटेन ज्यादा लोगों को आसानी से आने देने की नीति से पीछे हट रहा है। पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े माइग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, सेटलमेंट, और फीस पर सख्ती बढ़ा दी है।

Skilled Worker Visa में हुए बदलाव

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर Skilled Worker Visa पर पड़ा है। 22 जुलाई 2025 से लागू नए नियमों के तहत अब इस वीजा के लिए कम से कम 41,700 पाउंड सालाना सैलरी और ग्रेजुएट-लेवल नौकरी जरूरी कर दी गई है। मिड-स्किल जॉब्स लगभग बाहर कर दी गई हैं और सोशल केयर सेक्टर में विदेशों से नई भर्ती पूरी तरह बंद कर दी गई है। सरकार का साफ संदेश है कि कंपनियां विदेशों से सस्ता श्रम लाने की बजाय ब्रिटेन के ही लोगों को ट्रेन करें। साथ ही, अब गैरकानूनी रूप से काम कराने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई का खतरा रहेगा, जिसके कारण कर्मचारियों के वीजा और दस्तावेजों की सख्त जांच होने लगी है।

Student Visa के रास्ते हुए और कठिन

इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी 2025 आसान नहीं रहा। नवंबर से छात्रों को ज्यादा मेंटेनेंस फंड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है और जिन यूनिवर्सिटीज में वीजा रिजेक्शन रेट ज्यादा है, वहां से एडमिशन पर रोक या कटौती शुरू हो गई है। हालांकि Graduate Route को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2027 से यह दो साल के बजाय सिर्फ 18 महीने का रह जाएगा। यानी पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने का समय भी कम हो जाएगा।

Family Visa और PR में भी बदलाव

फैमिली वीजा और सेटलमेंट के मोर्चे पर राहत नहीं मिली है। पार्टनर वीजा के लिए 29,000 पाउंड सालाना इनकम की शर्त 2025 में भी बनी रही। वहीं, सरकार भविष्य में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए न्यूनतम समय को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तैयारी कर रही है, हालांकि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। कुल मिलाकर, 2025 ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन अब इमिग्रेशन के मामले में ज्यादा महंगा, और ज्यादा सख्त रास्ता अपना चुका है, जिसका असर आने वाले सालों में और गहरा हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

रुपये में गिरावट के बाद भी इन 5 देशों में भारतीय करेंसी है काफी मजबूत, जानिए डिटेल
कारोबार
Indian Rupee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 11:01 am

Hindi News / Business / UK Immigration 2025: वर्क वीजा हुआ महंगा, स्टूडेंट्स पर बढ़ा दबाव, जानिए पूरी डिटेल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

ओला-उबर के टक्कर में आ रही Bharat Taxi बढ़ाएगी ड्राइवर्स की कमाई, जानिए कैसा है बिजनेस मॉडल

Bharat Taxi App
कारोबार

बांग्लादेश की अस्थिरता भारतीय कारोबारियों के लिए फायदे का सौदा, इस तरह बढ़ेगा बिजनेस

कारोबार

जेजेएस के पहले दिन रेकॉर्ड विदेशी बायर्स पहुंचे, चार दिन में 1500 करोड़ के ऑर्डर की उम्मीद

समाचार

Crypto Rules 2026: क्या बिटकॉइन की गिरावट नए ग्लोबल नियमों का संकेत है?

Crypto Rules 2026
विदेश

Loan App Fraud: इंजीनियर से 4.37 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी, जानिए पूरी कहानी और बचने के उपाय

Loan App Fraud
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.