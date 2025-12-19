रुपये में गिरावट के बाद भी इन 5 देशों में भारतीय करेंसी है काफी मजबूत, जानिए डिटेल

वर्तमान समय में जब रुपये की स्थिति बिगड़ती जा रही है, वहीं कुछ देशों में रुपया आज भी मजबूत है। विदेश यात्रा या बाहर खर्च करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भारतीय रुपये की वैल्यू किस देश में ज्यादा है। आज भारतीय रुपये का मूल्य घटकर 91 रुपये प्रति USD हो गया है। लेकिन कई ऐसे देश हैं, जहां भारत का एक रुपया, वहां की स्थानीय करेंसी में कन्वर्ट होकर ज्यादा हो जाता है। आइए जानते हैं टॉप 5 ऐसे देश, जहां भारतीय रुपया मजबूत है।