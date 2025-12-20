घूमने का बना रहे हैं प्लान? Credit Card से ऐसे बनाएं ट्रैवल किफायती और आरामदायक, जानिए 4 स्मार्ट तरीके

कई मध्यवर्गी और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ट्रेवल से जुड़े बहुत से लाभ देते हैं। इनसे आपकी छुट्टियां और बेहतर हो सकती हैं। ऐसे कार्ड्स में कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है। इसका मतलब आप एयरपोर्ट पर लाउंज का इस्तेमाल मुफ्त कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स में केवल भारत के एयरपोर्ट जुड़े होते हैं। वहीं, कई कार्ड्स विदेश में भी ये सुविधा प्रदान करते हैं। बेनेफिट्स में ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल है, जो आपके सामान, यात्रा में देरी, या एक्सिडेंट को कवर करता है। इसके साथ ही, एयरपोर्ट ट्रांसफर, कार रेंटल और बुकिंग पर भी कई लाभ मिलते हैं।