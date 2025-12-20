20 दिसंबर 2025,

शनिवार

कारोबार

घूमने का बना रहे हैं प्लान? Credit Card से ऐसे बनाएं ट्रैवल किफायती और आरामदायक, जानिए 4 स्मार्ट तरीके

स्मार्ट तरीकों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से छुट्टियों को लाभदायक और सस्ता बनाया जा सकता है। इन तरीकों में रिवार्ड, ट्रेवल पॉइंट, ईएमआई और अन्य ऑफर्स भी शामिल हैं।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 20, 2025

Holidays

क्रेडिट कार्ड के स्मार्ट उपयोग से बनेंगी छुट्टियां फायदेमंद। (PC: Freepik)

छुट्टियों का सीजन आते ही फ्लाइट और होटल के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रैवल की सही प्लानिंग न हो, तो बजट बिगड़ सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल करके यात्रा को ज्यादा आरामदायक और किफायती बनाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड की सहायता से रिवार्ड पॉइंट्स, लाउंज एक्सेस, ट्रैवल इंश्योरेंस और EMI जैसी सुविधाओं का लाभ मिलते हैं। आइए ​जानते हैं कि किन तरीकों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अपनी छुट्टियों को फायदेमंद बना सकते हैं।

Reward Points और Air Miles का लाभ

ट्रैवलिंग स्पेशल क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करने पर आपको ज्यादा ट्रैवल पॉइंट्स, एयर माइल्स या होटल पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप अपनी छुट्टियों को और सस्ता बना सकते हैं। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का ज्यादा उपयोग करें, जिसमें ट्रेवल या होटल कंपनियां जुड़ी होती हैं। इससे संबंधित कंपनियों में ज्यादा पॉइंट्स और ऑफर्स मिल जाते हैं। एक्सपायर होने से पहले अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर लें। इनसे टिकट या होटल बुक करने में सहायता ली जा सकती है।

Travel Benefits और Lounge Access का फायदा उठाएं

कई मध्यवर्गी और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ट्रेवल से जुड़े बहुत से लाभ देते हैं। इनसे आपकी छुट्टियां और बेहतर हो सकती हैं। ऐसे कार्ड्स में कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है। इसका मतलब आप एयरपोर्ट पर लाउंज का इस्तेमाल मुफ्त कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स में केवल भारत के एयरपोर्ट जुड़े होते हैं। वहीं, कई कार्ड्स विदेश में भी ये सुविधा प्रदान करते हैं। बेनेफिट्स में ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल है, जो आपके सामान, यात्रा में देरी, या एक्सिडेंट को कवर करता है। इसके साथ ही, एयरपोर्ट ट्रांसफर, कार रेंटल और बुकिंग पर भी कई लाभ मिलते हैं।

बड़े खर्च को छोटी किस्त में बदलकर बनाएं यात्रा आसान

होटल, फ्लाइट, ठहरने और टूर पैकेज जैसे खर्च अक्सर त्योहारों और पीक ट्रैवल सीजन में काफी महंगे हो जाते हैं। ऐसे में कई बैंक और फाइनेंशियल संस्थान क्रेडिट कार्ड से किए गए बड़े खर्चों को EMI में बदलने की सुविधा देते हैं। इससे खर्च को 6 से 12 महीनों में बांटकर चुकाया जा सकता है, जिससे मासिक बजट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। इससे जरूरी खर्चों के लिए पर्याप्त कैश बच जाता है। कुछ ट्रैवल पोर्टल्स पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलता है।

Credit Card Travel Offers का समझदारी से करें इस्तेमाल

बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां समय-समय पर ट्रैवल से जुड़े आकर्षक ऑफर्स पेश करती हैं। इनमें होटल और फ्लाइट बुकिंग पर कैशबैक और छूट मिलती है। साथ ही, त्योहारों और सेल के दौरान विशेष डील्स ट्रैवलिंग के साथ-साथ इंटरनेशनल ट्रैवल पर अतिरिक्त बचत भी शामिल होती है। हालांकि, किसी भी ऑफर का फायदा उठाने से पहले अंतिम कीमत की पूरी गणना करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डील वास्तव में फायदेमंद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड यात्रा की प्लानिंग को आसान जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ राशि बकाया रह जाए तो उस पर ऊंचा ब्याज लग सकता है। जरूरत से ज्यादा खर्च होने का डर और क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ने जैसे जोखिमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझदारी से इस्तेमाल करने पर ही क्रेडिट कार्ड ट्रैवल को सुविधाजनक बनाते हैं।

Published on:

20 Dec 2025 05:29 pm

Hindi News / Business / घूमने का बना रहे हैं प्लान? Credit Card से ऐसे बनाएं ट्रैवल किफायती और आरामदायक, जानिए 4 स्मार्ट तरीके

