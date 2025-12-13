Car Loan लेने का बना रहे हैं प्लान? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर

SBI कार लोन में भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। नए ऑफर के तहत देश का सबसे बड़ा कर्जदाता 100% ऑन-रोड प्राइस तक लोन दे रहा है। एसबीआई भी क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर लगा रहा है। जिनका CIBIL 700 और उससे अधिक है, उनके लिए 8.75% की ब्याज दर लगाई जाएगी। यह दर 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए है। वहीं, 650 से 699 के सिबिल स्कोर वालों को 3 से 5 साल के लिए 9.80% ब्याज पर कार लोन मिलेगा। साथ ही, 5 साल से अधिक के लिए 9.90% की ब्याज दर लगाई जाएगी।