Car Loan लेने का बना रहे हैं प्लान? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर

कार लोन पर बैंक्स बहुत अच्छे ऑफर दे रहे हैं। एसबीआई पूरी ऑन-रोड कीमत पर कार लोन ऑफर कर रहा है। वहीं, यूको बैंक सबसे कम ब्याज दर पर कार लोन दे रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 13, 2025

Car loan comparision

कार लोन पर बैंक बहुत अच्छे ऑफर दे रहे हैं। (PC: AI/Gemini)

Car Loan: नया साल आते ही बहुत से लोग नई कार खरीदने की योजना बनाते हैं। अगर आप कार लोन ले रहे हैं, तो ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस बजट पर बड़ा असर डालती है। अलग-अलग बैंक कार लोन पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं। अगर आपका CIBIL स्कोर अच्छा है, तो आप कम ब्याज पर लोन लेकर बड़ी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से बैंक कार लोन पर कम ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

UCO Bank: ऊंचे CIBIL Score पर सबसे कम ब्याज

यूको बैंक इस समय कार लोन पर सबसे कम ब्याज दरें दे रहा है। 825 से अधिक CIBIL स्कोर वालों को 7.70% की दर पर कार लोन मिलेगा। यह अब तक की सबसे कम ब्याज दर है।

  • 800 से 824 क्रेडिट स्कोर वालों को 7.90%
  • 750 से 799 क्रेडिट स्कोर वालों को 8.00%
  • 700 से 749 क्रेडिट स्कोर वालों को 8.25%
  • 700 से कम के क्रेडिट स्कोर वालों को 9.30% से 10.25% तक

सबसे कम ब्याज दर के साथ यूको बैंक ने एक और शानदार ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पर 100% छूट दी जा रही है, जिससे लोन लेना और सस्ता हो जाता है।

Canara Bank: महिलाओं और अच्छे स्कोर वालों को फायदा

केनरा बैंक में 15 लाख रुपये तक के कार लोन पर अलग-अलग ब्याज दरें लागू हैं। उच्च से निम्न क्रेडिट स्कोर वाले पुरुषों के लिए क्रमश: 8.20% से 10.95% ब्याज दर से कार लोन मिलेगा। वहीं, महिलाओं के लिए 8.15% से 10.90% ब्याज दर लगेगी। केनरा बैंक भी 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट दे रहा है।

SBI देगा पूरी ऑन-रोड कीमत पर लोन

SBI कार लोन में भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। नए ऑफर के तहत देश का सबसे बड़ा कर्जदाता 100% ऑन-रोड प्राइस तक लोन दे रहा है। एसबीआई भी क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर लगा रहा है। जिनका CIBIL 700 और उससे अधिक है, उनके लिए 8.75% की ब्याज दर लगाई जाएगी। यह दर 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए है। वहीं, 650 से 699 के सिबिल स्कोर वालों को 3 से 5 साल के लिए 9.80% ब्याज पर कार लोन मिलेगा। साथ ही, 5 साल से अधिक के लिए 9.90% की ब्याज दर लगाई जाएगी।

Axis Bank: 30 मिनट में लोन देने का दावा

एक्सिस बैंक 30 मिनट में कार लोन पास करने का दावा करता है। बैंक 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए 8.90% से 11.80% की ब्याज दर से कार लोन देता है। एक्सिस बैंक में लोन की प्रोसेसिंग फीस 3,500 रुपये से 12,000 रुपये तक है, जहां 700 रुपये का डॉक्यूमेंट चार्ज अलग से लगाया जाता है।

HDFC Bank: ग्राहक प्रोफाइल पर निर्भर ब्याज

HDFC बैंक में कार लोन की ब्याज दरें 9% से शुरू होती हैं। अंतिम दर ग्राहक की आय, क्रेडिट स्कोर और प्रोफाइल पर निर्भर करती है। बैंक में लोन कि प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.5% है। यह रकम न्यूनतम 3,500 रुपये और अधिकतम 8,000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य चार्ज भी लागू हो सकते हैं, जिनकी जानकारी पहले से लेना जरूरी है।

अगर आप नए साल में कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और फीस की तुलना करना बेहद जरूरी है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको कम ब्याज और अतिरिक्त छूट दिला सकता है। सही बैंक और सही समय पर लिया गया कार लोन आपकी कुल लागत को काफी कम कर सकता है।

