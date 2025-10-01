Car Loan लेने जा रहे तो इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान, बाद में नहीं होंगे परेशान

कारों की कीमतें काफी कम हो गई हैं। (PC: Freepik)
Car Loan: छोटी और मीडियम साइज की कारों पर जीएसटी घटने के बाद कारें काफी सस्ती हो गई हैं। साथ ही फेस्टिव सीजन में कंपनियां कई आकर्षक ऑफर्स भी लेकर आई हैं। ऐसे में कार मार्केट में इन दिनों काफी चहल-पहल है। अगर आप भी लोन लेकर कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि कार लोन लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
-सिर्फ इसलिए लोन न लें क्योंकि बैंक ऑफर कर रहा है।
-कार लेने के बाद ईएमआई के साथ-साथ मेंटेनेंस, फ्यूल और इंश्योरेंस का खर्च भी आता है।
-एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी EMI मासिक आय के 10-15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-20% डाउन पेमेंट दें।
-लोन की अवधि 4 साल से ज्यादा न रखें।
-EMI आपकी मंथली सैलरी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर आपको कम ब्याज दर और बेहतर ऑफर मिलते हैं।
-लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें।
-अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा आए, तो लोन प्रीपेमेंट करके ब्याज बचा सकते हैं।
-लेकिन कुछ बैंक प्रीपेमेंट पर पेनल्टी चार्ज करते हैं, इसलिए शर्तें पहले जान लें।
-कार खरीदने के बाद इंश्योरेंस अनिवार्य है।
-कार लोन प्लान करते समय बीमा की लागत को भी शामिल करें।
एसबीआई कार लोन पर 8.80 से 9.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां फेस्टिव सीजन में प्रोसेसिंग फीस जीरो है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर 8.15 से 11.60 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये तक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80 से 9.70 फीसदी ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक है। यूको बैंक कार लोन पर 7.60 से 10.25 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50 फीसदी है। पंजाब नेशनल बैंक 7.85 से 9.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये से 1500 रुपये तक है। केनरा बैंक 7.70 से 11.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ने फेस्टिव सीजन में प्रोसेसिंग फीस फ्री कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया में ब्याज दर 7.85 फीसदी से 12.15 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी तक है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग