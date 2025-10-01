Car Loan लेने जा रहे तो इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान, बाद में नहीं होंगे परेशान

एसबीआई कार लोन पर 8.80 से 9.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां फेस्टिव सीजन में प्रोसेसिंग फीस जीरो है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर 8.15 से 11.60 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये तक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80 से 9.70 फीसदी ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक है। यूको बैंक कार लोन पर 7.60 से 10.25 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50 फीसदी है। पंजाब नेशनल बैंक 7.85 से 9.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये से 1500 रुपये तक है। केनरा बैंक 7.70 से 11.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ने फेस्टिव सीजन में प्रोसेसिंग फीस फ्री कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया में ब्याज दर 7.85 फीसदी से 12.15 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.25 फीसदी तक है।