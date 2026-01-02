8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा एरियर, कितना पैसा आएगा और कैसे होगी कैलकुलेशन, समझिए

7वें वेतन आयोग के मामले में भी रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन जुलाई 2016 से लागू की गई थीं, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के लिए छह महीने के एरियर्स का भुगतान किया गया था। अगर इसी परंपरा को आगे भी अपनाया जाता है तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव प्रभावी होंगी, यानी पिछली तारीख से प्रभावी होंगी। अगर 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 2027 के अंत तक सबमिट कर देता है और लागू होने में 2028 तक लग जाता है, तो भी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी नई सैलरी के अनुसार एरियर्स मिलने की उम्मीद है।