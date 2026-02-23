IDFC First Bank में सामने आया 590 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला, 20% लुढ़का शेयर, क्या आपका भी है खाता?

इस खुलासे के बाद हरियाणा सरकार ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank को सरकारी कामकाज से तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, अब इन बैंकों में कोई सरकारी फंड जमा, निवेश या ट्रांजैक्ट नहीं किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने खाते बंद करने और राशि अन्य बैंकों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं।' विभाग ने यह भी पाया कि कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट निर्देशों का पालन नहीं किया गया और फंड को सेविंग अकाउंट में रखा गया, जिससे कम रिटर्न मिला और वित्तीय नुकसान हुआ।