Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान तनाव ने सोने में लगाई आग, चांदी सीधे 14,000 रुपये उछली, जानिए लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी तेजी देखी जा रही है। टैरिफ को लेकर बढ़ी हुई अनिश्चितता और यूएस ईरान तनाव बढ़ने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ डॉलर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 0.45 फीसदी गिरकर 97.36 पर आ गया है। घरेलू बाजार में सोना शुरुआती कारोबार में भारी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.74 फीसदी या 2724 रुपये की बढ़त के साथ 1,59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।