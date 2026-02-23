Jaipur Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के ताजा भाव

पहले जयपुर में चांदी को ज्यादा निवेश विकल्प नहीं माना जाता था, लेकिन अब यह तेजी से ट्रेडेबल कमोडिटी के रूप में उभर रही है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की आसान पहुंच से लोग रोजाना के भाव ट्रैक कर निवेश फैसले ले रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेतों के आधार पर आने वाले दिनों में सोना-चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।