जयपुर

Jaipur Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के ताजा भाव

Latest Gold-Silver Rate Update: आज सोना और चांदी दोनों के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 100 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोने के दाम में मामूली नरमी देखने को मिली। सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों की नजर ताजा रेट पर टिकी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Feb 23, 2026

Gold-Silver Price

Gold-Silver Price (Patrika File Photo)

Gold-Silver Pice: राजधानी जयपुर में आज सोने और चांदी के दाम में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चांदी प्रति किलोग्राम 100 रुपए सस्ती और सोने में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में खरीदार और निवेशक दोनों ही भाव पर नजर बनाए हुए हैं।

100 रुपए गिरे चांदी के भाव

चांदी: 2,74,900 रुपए प्रति किलोग्राम (100 रुपए की गिरावट)

ये हैं सोने के ताजा भाव

24 कैरेट सोना: 15,942 रुपए प्रति ग्राम (1 रुपए की गिरावट)
22 कैरेट सोना: 14,614 रुपए प्रति ग्राम (1 रुपए की गिरावट)
18 कैरेट सोना: 11,960 रुपए प्रति ग्राम (1 रुपए की गिरावट)

जयपुर में सोने की मांग हमेशा से मजबूत रही है। यहां के भाव आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान के साथ चलते हैं।

पहले जयपुर में चांदी को ज्यादा निवेश विकल्प नहीं माना जाता था, लेकिन अब यह तेजी से ट्रेडेबल कमोडिटी के रूप में उभर रही है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की आसान पहुंच से लोग रोजाना के भाव ट्रैक कर निवेश फैसले ले रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेतों के आधार पर आने वाले दिनों में सोना-चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

Holi Holiday : राजस्थान में होली पर 2 व 3 मार्च का अवकाश तो हरियाणा व दिल्ली में अवकाश 4 मार्च का, क्यों?
जयपुर
Rajasthan Holi 2 March and 3 March holiday whereas Haryana and Delhi there is a holiday on 4 March Why

Published on:

23 Feb 2026 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के ताजा भाव

