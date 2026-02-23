Vinod Jakhar के बाद अब कौन संभालेगा राजस्थान NSUI? ‘नए प्रदेशाध्यक्ष’ को लेकर सामने आए ये नाम !

जयपुर/दिल्ली। राजस्थान की छात्र राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। विनोद जाखड़ के NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त तैयार है। कांग्रेस आलाकमान के सामने चुनौती एक ऐसे चेहरे को चुनने की है जो न केवल संगठन को एकजुट रख सके, बल्कि आगामी छात्र संघ चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए 'यूथ कैडर' तैयार कर सके।