Vinod Jakhar के बाद अब कौन संभालेगा राजस्थान NSUI? ‘नए प्रदेशाध्यक्ष’ को लेकर सामने आए ये नाम !

जयपुर/दिल्ली। राजस्थान की छात्र राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। विनोद जाखड़ के NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त तैयार है। कांग्रेस आलाकमान के सामने चुनौती एक ऐसे चेहरे को चुनने की है जो न केवल संगठन को एकजुट रख सके, बल्कि आगामी छात्र संघ चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए 'यूथ कैडर' तैयार कर सके।
जयपुर के छात्र नेता इन दिनों दिल्ली की सड़कों और दिग्गज नेताओं के आवासों के बाहर चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान से लेकर राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना 'बायोडेटा' पेश करने के साथ-साथ ये छात्र नेता अपनी सक्रियता का प्रमाण दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर समर्थकों ने अपने-अपने पसंदीदा नेताओं के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, वे इस प्रकार हैं:
NSUI में पदों की नियुक्ति को लेकर आम जनता में अक्सर भ्रम रहता है, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया काफी अलग है:
सूत्रों का कहना है कि विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह (28 फरवरी) के बाद ही राजस्थान के नए मुखिया के नाम पर मुहर लगेगी। तब तक दिल्ली में दावेदारों की भागदौड़ जारी रहने वाली है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग