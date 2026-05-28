राजस्थान के 33 जिलों को नई सड़कों की सौगात, सीएम भजनलाल शर्मा ने 676 करोड़ के 77 कार्यों को दी मंजूरी

जयपुर। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारते हुए प्रदेश के 33 से अधिक जिलों में 77 सड़क निर्माण और उन्नयन कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 676.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक आवागमन पहले से अधिक सुगम हो सकेगा।