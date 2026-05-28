अलवर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ गिरे ओले, अगले तीन दिन आंधी-बरसात की संभावना

Rajasthan Weather Update : जयपुर। भीषण गर्मी से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिन तेज अंधड़ के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को अलवर, खैरथल-तिजारा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कुछ भागों में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं झुंझुनूं में शाम को तेज धूलभरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट आई। हालांकि, इससे पहले अधिकांश शहरों में हीटवेव जारी रही।