IMD Alert: राजस्थान के 14 जिलों में देर रात तक तेज बारिश, जानें 29,30 व 31 मई को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटे के भीतर तेज बारिश, धूलभरी आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, डीग, चूरू और सीकर जिलों में कहीं-कहीं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ मेघगर्जन, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।