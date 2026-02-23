Railway Gift : खाटूश्याम मेला के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, उदयपुर से ऋषिकेश के लिए चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन

होली पर्व पर यात्री सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा से खातीपुरा (जयपुर) के बीच स्पेशल ट्रेन संचालन का निर्णय लिया है। जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल ट्रेन 25 फरवरी व 11 मार्च को (2 ट्रिप) हावड़ा से बुधवार को रात 11.55 बजे रवाना होकर शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। खातीपुरा से यह ट्रेन 27 फरवरी व 13 मार्च को (2 ट्रिप) चलेगी। इस दौरान यह खातीपुरा से शुक्रवार को शाम 5 बजे रवाना होकर रविवार को सुबह 5.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।