एसीबी जाओ…ऐसे रावणों का वध करना ही ठीक रहेगा

जयपुर। नगर निगम के पशु प्रबंधन शाखा में भ्रष्टाचार करने वाले दोनों पशु चिकित्सक अपने विभाग के उच्च अधिकारियों की भी नहीं सुनने को तैयार थे। एसीबी में शिकायत करने वाले फरियादी से राजस्थान पत्रिका रिपोर्टर ने बातचीत की। बातचीत में फरियादी ने बताया कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों के पास कमीशनबाजी की शिकायत की तो 10 दिन चुप रहने के बाद दोनों चिकित्सकों ने फरियादी से कमीशन की राशि बढ़ा दी। इतना ही नहीं, फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी और एक ही दिन में तीन नोटिस दिए, जिसमें कार्य संतोषप्रद न होने की बात लिखी। लगातार प्रताड़ित करने की वजह से फरियादी फिर पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारी के पास पहुंचा। फरियादी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद उच्च अधिकारी ने कहा एसीबी जाने का रास्ता दिखाया और कहा कि ऐसे रावणों का वध करना ही ठीक रहेगा। इसके बाद फरियादी ने एसीबी में शिकायत की।

गौरतलब है कि 16 फरवरी को कुत्तों का बधियाकरण के बिल पास करने के बदले चिकित्सक डॉ. राकेश कालोरिया और डॉ. योगेश शर्मा ने बिल पास कराने के एवज में 15 लाख मांगे थे। चार लाख रुपए लेते हुए दोनों चिकित्सक कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र सिंह के साथ ट्रैप हुए थे।