23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: खुद कस्टम अफसर और पत्नी को PMO में अधिकारी बताकर 46.83 लाख की ठगी, उमराह और सस्ते प्लॉट का दिया झांसा

Religious travel scam: जयपुर के रामगंज क्षेत्र में रहने वाले एक इत्र व्यापारी और उनके परिचितों से उमराह यात्रा तथा सस्ते प्लॉट दिलाने के नाम पर 46 लाख 83 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 23, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Religious travel scam: जयपुर के रामगंज क्षेत्र में रहने वाले एक इत्र व्यापारी और उनके परिचितों से उमराह यात्रा तथा सस्ते प्लॉट दिलाने के नाम पर 46 लाख 83 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारी बताया, जबकि अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारी बताकर भरोसा कायम किया।

शक दूर करने के लिए उसने कथित कस्टम आइ-कार्ड भी दिखाया। इस संबंध में व्यापारी ने रामगंज थाने में इस्तगासे से मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार अमृतपुरी घाटगेट निवासी मोहम्मद अनीस की घाटगेट बाजार में इत्र की दुकान है। 13 सितंबर 2025 को फरहत हुसैन उर्फ मोहम्मद आरिफ नामक युवक दुकान पर आया और खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए नजदीकियां बढ़ाईं।

धार्मिक यात्रा और प्लॉट का दिया झांसा

आरोपी ने बताया कि उसे विभाग से नियमित छुट्टियां मिलती हैं और विदेश यात्रा का खर्च विभाग उठाता है। उसने 19 अक्टूबर 2025 को उमराह पर साथ चलने का प्रस्ताव दिया। साथ ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में पहचान बताकर सस्ते प्लॉट दिलाने का झांसा दिया। वाट्सऐप पर योजनाओं की फोटो भी भेजी गई। झांसे में आकर परिवादी ने परिवार के नाम पर पैसे दे दिए।

फर्जी टिकट भेजकर किया गुमराह

आरोपी ने फ्लाइट का फर्जी टिकट भेज दिया। परिवार ने धार्मिक यात्रा पर जाने की खुशी में दावत भी कर दी। बाद में फ्लाइट कैंसिल बता दी गई। आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर कुल 46.83 लाख रुपए हड़प लिए। न तो उमराह यात्रा करवाई और न ही प्लॉट दिलवाए। पैसे मांगने पर आरोपी धमकी देने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मॉड्यूल के यूएई-नेपाल से जुड़े तार, ऐसे चला रहे थे सट्टा कारोबार, 5 आरोपी अरेस्ट
जयपुर
ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मॉड्यूल का भंडाफोड़, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 01:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: खुद कस्टम अफसर और पत्नी को PMO में अधिकारी बताकर 46.83 लाख की ठगी, उमराह और सस्ते प्लॉट का दिया झांसा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसीबी जाओ…ऐसे रावणों का वध करना ही ठीक रहेगा

जयपुर

Amyra Death Case: अमायरा सुसाइड केस में आज पेश होगी चार्जशीट! पुलिस ने स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल व शिक्षका को माना दोषी

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Jaipur: नौकरी के नाम पर 24 लोगों से एक करोड़ की ठगी, 4 साल से फरार मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे

नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

भारत की एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी वेदांता

समाचार

Jaipur: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मॉड्यूल के यूएई-नेपाल से जुड़े तार, ऐसे चला रहे थे सट्टा कारोबार, 5 आरोपी अरेस्ट

ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मॉड्यूल का भंडाफोड़, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.