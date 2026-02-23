Jaipur: खुद कस्टम अफसर और पत्नी को PMO में अधिकारी बताकर 46.83 लाख की ठगी, उमराह और सस्ते प्लॉट का दिया झांसा

आरोपी ने फ्लाइट का फर्जी टिकट भेज दिया। परिवार ने धार्मिक यात्रा पर जाने की खुशी में दावत भी कर दी। बाद में फ्लाइट कैंसिल बता दी गई। आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर कुल 46.83 लाख रुपए हड़प लिए। न तो उमराह यात्रा करवाई और न ही प्लॉट दिलवाए। पैसे मांगने पर आरोपी धमकी देने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।