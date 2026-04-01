पत्रिका स्पीक आउट में गूंजी करतारपुरा की समस्याएं, प्रदूषण से लेकर सीवर तक परेशानी

जयपुर। करतारपुरा सरकारी स्कूल के पीछे रविवार को आयोजित पत्रिका के स्पीक आउट कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। कार्यक्रम में कॉलोनीवासियों ने उत्तर पश्चिम रेलवे की फेज-2 स्थित लॉन्ड्री से फैल रहे वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए इसे हटाने की पुरजोर मांग की। स्थानीय बुजुर्ग तुलसी राम शर्मा ने बताया कि इस संबंध में कई बार प्रदूषण मंडल में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सीवर की समस्या, नाले की सफाई, पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दों पर भी क्षेत्रवासियों ने खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में अवैध तरीके से शराब बिक्री और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को लेकर भी लोगों में रोष देखा गया।