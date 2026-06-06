Neeraj Dangi : सोना-चांदी से लेकर बैंक बैलेंस, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की कुल संपत्ति का हुआ ‘खुलासा’

इसके अलावा, भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय नियोजन के तहत डांगी परिवार ने बीमा पॉलिसियों और विभिन्न प्रकार के सुरक्षित निवेश माध्यमों में भी एक बड़ी राशि लगा रखी है। हलफनामे के मुताबिक बीमा और अन्य वित्तीय निवेशों में कुल 83.30 लाख रुपए की राशि दर्ज की गई है। साथ ही, वित्तीय लेन-देन के विवरण के तहत यह भी सामने आया है कि डांगी परिवार द्वारा फ्लैट की खरीद या अन्य व्यक्तिगत व व्यावसायिक सहयोगियों को कुल 2.25 करोड़ रुपए के उधार या एडवांस अग्रिम दिए गए हैं। वाहनों की श्रेणी में परिवार के पास 1 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और 1 फोर्ड इकोस्पोर्ट (Ford EcoSport) जैसी भरोसेमंद गाड़ियां मौजूद हैं।