Neeraj Dangi : सोना-चांदी से लेकर बैंक बैलेंस, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की कुल संपत्ति का हुआ ‘खुलासा’

Neeraj Dangi - File PIC
राजस्थान की सियासत में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में जयपुर स्थित विधानसभा भवन में शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज डांगी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा पहुंचकर डांगी के प्रति अपना पूरा समर्थन प्रदर्शित किया। नामांकन के इस अहम मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस पार्टी के कई सिटिंग विधायक, वरिष्ठ राजनेता और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के बाद नियम के मुताबिक नीरज डांगी द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया वित्तीय शपथ पत्र (Affidavit) भी सामने आ चुका है। इस आधिकारिक हलफनामे में नीरज डांगी और उनके परिवार की कुल चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण दर्ज है। डांगी परिवार के पास न केवल करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस और निवेश है, बल्कि भारी मात्रा में कीमती आभूषण और जमीनों के मालिकाना हक भी मौजूद हैं।
नीरज डांगी द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए आधिकारिक वित्तीय दस्तावेज के अनुसार, उनके परिवार के पास सोने और चांदी के रूप में एक बहुत बड़ी अचल और कीमती संपत्ति मौजूद है। हलफनामे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डांगी परिवार के पास कुल 2.55 किलोग्राम सोना है। यदि वर्तमान सर्राफा बाजार के रुख के अनुसार इस सोने का एक अनुमानित मूल्यांकन किया जाए, तो इसकी कुल बाजार कीमत लगभग 3.66 करोड़ रुपए आंकी गई है।
सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों और सिल्लियों के मामले में भी डांगी परिवार काफी समृद्ध है। हलफनामे के मुताबिक परिवार के पास कुल 31 किलोग्राम चांदी मौजूद है। इस 31 किलो चांदी का वर्तमान बाजार दरों के आधार पर अनुमानित मूल्य लगभग 86.69 लाख रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। मारवाड़ अंचल के राजनीतिक परिवारों में पारंपरिक रूप से सोने-चांदी को संजोकर रखने की प्रथा रही है, जो इस हलफनामे में भी साफ तौर पर दिखाई देती है।
अगर नीरज डांगी और उनके परिवार की कुल चल संपत्ति की बात की जाए, तो हलफनामे में इसका कुल मूल्य 2.79 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। इस चल संपत्ति के भीतर नगद राशि, विभिन्न बैंक खातों में जमा रकम, फिक्स डिपॉजिट और परिवार के पास मौजूद अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं। हलफनामे के अनुसार डांगी परिवार के पास नकद और विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का कुल योग 1.43 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा, भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय नियोजन के तहत डांगी परिवार ने बीमा पॉलिसियों और विभिन्न प्रकार के सुरक्षित निवेश माध्यमों में भी एक बड़ी राशि लगा रखी है। हलफनामे के मुताबिक बीमा और अन्य वित्तीय निवेशों में कुल 83.30 लाख रुपए की राशि दर्ज की गई है। साथ ही, वित्तीय लेन-देन के विवरण के तहत यह भी सामने आया है कि डांगी परिवार द्वारा फ्लैट की खरीद या अन्य व्यक्तिगत व व्यावसायिक सहयोगियों को कुल 2.25 करोड़ रुपए के उधार या एडवांस अग्रिम दिए गए हैं। वाहनों की श्रेणी में परिवार के पास 1 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और 1 फोर्ड इकोस्पोर्ट (Ford EcoSport) जैसी भरोसेमंद गाड़ियां मौजूद हैं।
नीरज डांगी केवल चल संपत्ति या सोने-चांदी के मामले में ही संपन्न नहीं हैं, बल्कि रियल एस्टेट और अचल संपत्तियों (Immovable Assets) के क्षेत्र में भी उनका पोर्टफोलियो काफी मजबूत है। हलफनामे के विवरण के अनुसार, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में स्थित 'मैग्नेटिक फ्यूलिंग स्टेशन' नामक एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक फर्म में नीरज डांगी की कुल 50 फीसदी (Percent) की सीधी हिस्सेदारी है, जो उनके नियमित व्यावसायिक राजस्व का एक मुख्य जरिया है।
इसके अतिरिक्त, उनके पास पैतृक संपत्तियों के रूप में भी मजबूत हिस्सेदारी मौजूद है। पाली जिले में स्थित उनके परिवार की पैतृक कृषि भूमि में नीरज डांगी का कुल 1/11 हिस्सा आधिकारिक तौर पर दर्ज है। शहरी और व्यावसायिक निवेश की बात करें तो डांगी ने देश के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में एक कीमती व्यावसायिक प्लॉट उनके नाम पर दर्ज है। वहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर के तेजी से विकसित होते रिहायशी इलाके सिरसी रोड क्षेत्र में भी उनके पास एक बड़ा आवासीय प्लॉट मौजूद है।
विधानसभा भवन में अपना नामांकन पत्र सफलतापूर्वक दाखिल करने के बाद मीडिया और समर्थकों से मुखातिब होते हुए राज्यसभा उम्मीदवार नीरज डांगी ने कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाशने का हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने पुनः उन पर भरोसा जताया है।
नीरज डांगी ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में भावुक होते हुए कहा, "यह सम्मान मेरे लिए केवल राजनीति में आगे बढ़ने का एक अवसर नहीं है, बल्कि राजस्थान की वीर धरा की आम जनता की न्यायसंगत आवाज़ को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में और अधिक मजबूती के साथ उठाने का एक परम दायित्व है। मैं राजस्थान की देवतुल्य जनता, कांग्रेस परिवार के प्रत्येक निष्ठावान कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक का भी आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग ने मुझे सदैव जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।"
उन्होंने आगे कहा कि वे अपने राज्यसभा के इस दूसरे कार्यकाल में भी पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ देश के संविधान के मूल मूल्यों, लोकतंत्र की मजबूती तथा आम जनहित से जुड़े बुनियादी मुद्दों को संसद के पटल पर प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही संबल और समर्थन उन्हें भविष्य में और अधिक ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।
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