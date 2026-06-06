CM Bhajanlal : ना CMR- ना सचिवालय, जयपुर एयरपोर्ट से सीधे SMS अस्पताल, ‘औचक निरीक्षण’ में मुख्यमंत्री को क्या मिला?

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति और सरकारी दावों की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को भी सीएम भजनलाल ने सबको चौंका दिया, जब वे भीलवाड़ा जिले के अपने आधिकारिक कार्यक्रमों को संपन्न कर हवाई मार्ग से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। अमूमन मुख्यमंत्री हवाई अड्डे से सीधे अपने राजकीय आवास या सचिवालय के लिए रवाना होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को सीधे प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की तरफ मोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से गुप्त और औचक था, जिसकी भनक स्थानीय पुलिस और अस्पताल प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी ऐन वक्त पर लगी।