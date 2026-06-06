Manav Suthar : राजस्थान के मानव सुथार को कप्तान शुभमन गिल ने नहीं, इस क्रिकेटर ने पहनाई ‘टेस्ट डेब्यू कैप’, जानें वजह

भारतीय ड्रेसिंग रूम के इस अलिखित नियम के अनुसार, जब भी कोई युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कदम रखता है, तो उसे टीम का कोई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, सीनियर सदस्य या उसी के खेल विभाग का सबसे अनुभवी मुख्य खिलाड़ी कैप सौंपता है। चूंकि मानव सुथार बाएं हाथ के विशेषज्ञ स्पिनर हैं और इस मुकाबले में भारतीय स्पिन आक्रमण की कमान कुलदीप यादव संभाल रहे हैं, इसलिए मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने सर्वसम्मति से कुलदीप को यह जिम्मेदारी सौंपी। यह सीनियर गेंदबाज द्वारा अपने जूनियर साथी को क्रिकेट की विरासत सौंपने और उसका टेस्ट परिवार में एक मार्गदर्शक के रूप में स्वागत करने का पारंपरिक तरीका है।