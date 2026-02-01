Jaipur: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मॉड्यूल के यूएई-नेपाल से जुड़े तार, ऐसे चला रहे थे सट्टा कारोबार, 5 आरोपी अरेस्ट

एसीपी (वैशाली नगर) अनिल शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत साइबर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच के आधार पर कार्रवाई की।

जांच में सामने आया कि गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड माध्यमों से सट्टा संचालन कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 9 पासबुक, 2 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड और 83 हजार रुपए बरामद किए हैं।