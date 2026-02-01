Private Bus Strike: राजस्थान में सोमवार रात 12 बजे से निजी बसों का चक्काजाम, लाखों यात्री होंगे परेशान

बस ऑपरेटर्स की ओर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद सरकार की ओर से यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक बस ऑपरेटर्स से वार्ता का प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है। इधर, रोडवेज के पास करीब तीन हजार बसें हैं। निजी बसों की हड़ताल से रोडवेज बसों पर यात्री भार बढ़ेगा। लंबी दूरी के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।