22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Private Bus Strike: राजस्थान में सोमवार रात 12 बजे से निजी बसों का चक्काजाम, लाखों यात्री होंगे परेशान

Bus Strike: परिवहन नियमों के विरोध में जोधपुर में निजी बस संचालकों ने सोमवार रात से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया है। हड़ताल शुरू होते ही प्रदेशभर में लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 22, 2026

Private bus strike, private bus strike in Jodhpur, private bus strike in Jaipur, private bus strike in Rajasthan, since when is the private bus strike, till when is the private bus strike, Jodhpur news

निजी बस। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। निजी बसों के अवैध संचालन के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में राज्य के कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स ने सोमवार रात 12 बजे से चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। इससे पहले रविवार से बस ऑपरेटर्स ने 23 से 28 फरवरी तक की बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग बंद कर दी।

15 लाख यात्री प्रभावित होंगे

बस ऑपरेटर्स के अनुसार रात 12 बजे के बाद हड़ताल के चलते प्रदेश में करीब 40 हजार बसों का संचालन बंद हो जाएगा। इससे निजी बसों में सफर करने वाले करीब 15 लाख यात्री प्रभावित होंगे। हड़ताल में स्टेज कैरिज की लोक परिवहन और अन्य मार्गों पर चलने वाली करीब 30 हजार निजी बसें और 10 हजार स्लीपर कोच बसें शामिल होंगी।

बस ऑपरेटर्स का दावा है कि राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात में बस ऑपरेटर्स भी राजस्थान के परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल का समर्थन करेंगे। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू का कहना है कि राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में बस ऑपरेटर्स बसों को बीच रास्ते में खड़ा कर मार्गों को जाम करेंगे।

इसीलिए कर रहे विरोध

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा का कहना है कि परिवहन विभाग नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को पुरानी बसों पर लागू कर रहा है। विभाग की ओर से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों को बीच रास्ते में उतार दिया जाता है।

यात्रियों के लिए विकल्प व्यवस्था नहीं

बस ऑपरेटर्स की ओर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद सरकार की ओर से यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक बस ऑपरेटर्स से वार्ता का प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है। इधर, रोडवेज के पास करीब तीन हजार बसें हैं। निजी बसों की हड़ताल से रोडवेज बसों पर यात्री भार बढ़ेगा। लंबी दूरी के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के इस शहर में मचा हड़कंप, एक साथ 333 पुलिसकर्मियों ने की छापेमारी, 132 को किया गिरफ्तार
जोधपुर
Area Domination, Area Domination Action, Area Domination Action in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Jodhpur Police, Criminals in Jodhpur, एरिया डोमिनेशन, एरिया डोमिनेशन एक्शन, एरिया डोमिनेशन एक्शन इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, जोधपुर पुलिस, जोधपुर में अपराधी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 09:19 pm

Published on:

22 Feb 2026 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Private Bus Strike: राजस्थान में सोमवार रात 12 बजे से निजी बसों का चक्काजाम, लाखों यात्री होंगे परेशान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मासूम पर कुत्ते का हमला, छह दिन बाद भी निगम की टीम नदारद

जयपुर

NSUI में अब दिखेगी 'अध्यक्ष' और 'सचिव' की जुगलबंदी! फिर ताज़ा हुआ जाखड़-सिंघानिया के बीच 2018 का 'मुकाबला' 

जयपुर

Jaipur Air Show: सूर्यकिरण और सारंग की गर्जना से गूंजी गुलाबी नगरी, युवाओं में छाया रोमांच, सीएम भजनलाल ने की जमकर तारीफ

Air show
जयपुर

Best Engineering Colleges In Rajasthan: ये कॉलेज है राजस्थान का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT नहीं है टॉप पर

Best Engineering Colleges In Rajasthan
शिक्षा

Rajasthan News : रंग ला रहा भजनलाल सरकार का 'रास्ता खोलो अभियान', लाखों ग्रामीणों की राह हो रही आसान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.